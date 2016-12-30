Для сохранения льгот малому и среднему бизнесу Белгородской области советуют включиться в Единый реестр

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С 2017 года не состоящие в реестре коммерческие организации приравниваются к категории «крупный бизнес».

Формирование Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральная налоговая служба начала в 2016 году в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2015 года № 408-ФЗ. Реестр включает информацию о каждом субъекте предпринимательства: ИНН, дата госрегистрации, вид деятельности и т. д. и размещён на официальном сайте Федеральной налоговой службы.

На 1 августа в Единый реестр на основании данных ЕГРИП и ЕГРЮЛ были автоматически включены все представители МСП, своевременно предоставившие налоговую отчётность. Малые и средние предприятия и ИП, нарушившие срок представления отчётности в налоговый орган по месту регистрации, в реестр в 2016 году не попали.

В настоящее время Единый реестр содержит информацию о 62 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства Белгородской области. При этом, согласно данным органов государственной статистики, в регионе насчитывается 77 тыс. представителей МСП. То есть 15 тыс. организаций малого и среднего бизнеса не попали в реестр в 2016 году.

Вместе с тем только включённые в Единый реестр малые и средние компании и ИП имеют статус «субъект малого или среднего предпринимательства». Все остальные с 2017 года будут приравнены к категории «крупный бизнес», следовательно, они утратят право на господдержку в рамках государственных программ поддержки малого и среднего бизнеса. Помимо этого им придётся предоставлять статистическую отчётность как крупным предприятиям. В противном случае организациям грозят штрафы.

До 20 января 2017 года представители МСП региона могут предоставить сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год, что позволит ФНС России включить их в реестр.

Помимо этого любая организация, относящаяся к среднему и малому бизнесу, имеет право внести в Единый реестр о себе дополнительные сведения, которые помогут найти их крупнейшим заказчикам, осуществляющим закупки в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Департамент экономического развития Белгородской области рекомендует всем субъектам МСП проверить наличие сведений о себе в Едином реестре, чтобы избежать дополнительных административных барьеров и в определённой степени минимизировать издержки при ведении бизнеса.

Заявление о включении в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства необходимо направить в ФНС России. Сделать это можно в том числе в соответствующем разделе на сайте ведомства.