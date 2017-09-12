Для авиации и космоса: роботы увеличат выпуск продукции белгородского завода в три раза

17:43

Предприятие «СКИФ-М» специализируется на производстве инструментов для авиационно-космической промышленности.

Сегодня, 12 сентября, завод посетили губернатор области Евгений Савченко и мэр Белгорода Константин Полежаев.

Специалисты предприятия создают фрезы из твёрдого сплава и пластины для фрезерования. Детали проектируют в собственном конструкторском бюро и продают в России и различных странах мира. В частности, продукция поставляется для партнёров из компании «Сухой».

Роботизированную линию для прессования пластин запустили на заводе в 2016 году. Она монтирована на 25 % и работает круглые сутки. При выходе на полную мощность объём выпускаемой продукции вырастет в три раза.

На предприятии работают 130 человек. Средняя зарплата – порядка 50 тыс. рублей, сообщает пресс-служба мэрии Белгорода.

Фото пресс-службы администрации Белгорода