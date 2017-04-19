Через Белгородскую таможню в январе-марте 2017 года вывезено 4 миллиона тонн товаров

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Общий объём грузов составил почти 4,5 миллиона тонн.

В первом квартале 2017 года экспортно-импортные поставки оформили 746 участников внешнеэкономической деятельности. Вывоз осуществляли 250 участников ВЭД, ввоз –585.

Все 9454 оформленные за этот период декларации на товары сделаны с применением электронной формы декларирования. Объём деклараций по импорту вырос на 18,8 %, по экспорту – на 10,8 %.

Таможенные посты Белгородской таможни оформили 4,5 млн т грузов. Грузооборот по сравнению с 2016 годом вырос на 11,6 %. При этом объём вывозимых товаров составил 3,9 млн т, что выше уровня прошлого года на 13,4 %. Объём ввозимых товаров вырос на 1,2 %.

Внешнеторговый оборот таможни в первом квартале 2017 года составил 996,3 млн долларов США, что выше аналогичного периода 2016 года на 45,8 %.

В федеральный бюджет за первый квартал Белгородская таможня перечислила более 5,5 млрд рублей. Годом ранее показатель достигал 4,4 млрд рублей.

62,2 % общего объёма экспорта по стоимости имели чёрные металлы, 26,1% – руды и концентраты железные. Среди основных товарных групп импорта – металлы (42,8 % общего объёма импорта), оборудование, механические устройства и их части (16,8 % общего объёма импорта).

География экспортных поставок в регионе деятельности таможни составляли 72 страны. Постоянными крупными торговыми партнёрами дальнего зарубежья являются Турция, Алжир, Польша и Испания. Среди стран СНГ основными получателями были Украина и Азербайджан.

Участники внешнеэкономической деятельности осуществляли закупки импортной продукции в 66 странах. Наиболее крупными экспортёрами из стран дальнего зарубежья стали Нидерланды, Германия и Китай, из стран СНГ – Украина и Узбекистан, сообщает пресс-служба Белгородской таможни.