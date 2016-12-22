Бюджет на 2017 год принят в Белгородской области
Главный финансовый документ региона на 2017 и плановый период 2018-2019 годов сегодня, 22 декабря, утвердили депутаты областной Думы.
Проект закона был положительно охарактеризован депутатами.
В этом году проект бюджета был проработан и подготовлен администрацией области взвешенно, прагматично, на умеренном оптимизме, с осторожностью.
Николай Незнамов
председатель комитета Белгородской областной Думы
После первого чтения со стороны правительства региона в проект закона были внесены поправки. Они имели уточняющий характер.
Народные избранники приняли бюджет региона во втором чтении и в целом.
Напомним, что ранее губернатор области Евгений Савченко заявил, что местные власти работают в условиях беспрецедентного ужесточения бюджетных отношений с федеральным центром. Параметры бюджета области на 2017 год предусматривают, в частности, изменения в налоговой системе региона.