Экономика и бизнес:

Бюджет на 2017 год принят в Белгородской области

11:39
22 Декабря 2016
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Главный финансовый документ региона на 2017 и плановый период 2018-2019 годов сегодня, 22 декабря, утвердили депутаты областной Думы.

Проект закона был положительно охарактеризован депутатами.

В этом году проект бюджета был проработан и подготовлен администрацией области взвешенно, прагматично, на умеренном оптимизме, с осторожностью.

Николай Незнамов
председатель комитета Белгородской областной Думы

После первого чтения со стороны правительства региона в проект закона были внесены поправки. Они имели уточняющий характер.

Народные избранники приняли бюджет региона во втором чтении и в целом.

Напомним, что ранее губернатор области Евгений Савченко заявил, что местные власти работают в условиях беспрецедентного ужесточения бюджетных отношений с федеральным центром. Параметры бюджета области на 2017 год предусматривают, в частности, изменения в налоговой системе региона.

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