Экономика и бизнес:

Бюджет Белгорода на 2017 год свёрстан с дефицитом в 8 %

17:06
26 Декабря 2016
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Главный финансовый документ на 2017 и плановый период 2018-2019 годов узаконили депутаты горсовета.

Предполагается, что в следующем году доходы городского бюджета составят 9,168 млрд рублей, расходы – 9,576 млрд рублей. Дефицит бюджета запланирован в сумме 408 млн рублей, или 8,76 %  от собственных доходов.

Мэр Белгорода Константин Полежаев поблагодарил депутатов горсовета за поддержку проекта бюджета. Он отметил, что финансовый план имеет характер развития – несмотря на очевидные экономические сложности. Сохраняются инвестиции в социальные объекты областного центра, инфраструктуру.

Как отметил глава города, бюджет на ближайшую трёхлетку хорошо сбалансирован и реалистичен, сообщает пресс-служба мэрии Белгорода.

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