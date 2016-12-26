Бюджет Белгорода на 2017 год свёрстан с дефицитом в 8 %

17:06

Главный финансовый документ на 2017 и плановый период 2018-2019 годов узаконили депутаты горсовета.

Предполагается, что в следующем году доходы городского бюджета составят 9,168 млрд рублей, расходы – 9,576 млрд рублей. Дефицит бюджета запланирован в сумме 408 млн рублей, или 8,76 % от собственных доходов.

Мэр Белгорода Константин Полежаев поблагодарил депутатов горсовета за поддержку проекта бюджета. Он отметил, что финансовый план имеет характер развития – несмотря на очевидные экономические сложности. Сохраняются инвестиции в социальные объекты областного центра, инфраструктуру.

Как отметил глава города, бюджет на ближайшую трёхлетку хорошо сбалансирован и реалистичен, сообщает пресс-служба мэрии Белгорода.