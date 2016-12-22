Более 240 миллиардов рублей выручки получат сельхозпредприятия Белгородской области в 2016 году

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Евгений Савченко считает, что по этому показателю белгородские организации в сфере сельского хозяйства в нынешнем году займут первое место в России.

Прибыль сельхозпредприятий по итогам 2016 года составит около 35 млрд рублей или 25 тыс. рублей с одного гектара земли. Таким образом, рентабельность достигнет почти 17 %.

Особенно отличились в рентабельном ведении сельского хозяйства Яковлевский, Прохоровский и Ивнянский районы. Отметим, что Яковлевский район в рентабельном ведении сельского хозяйства достиг почти 50 %.

Среди аутсайдеров Валуйский и Алексеевский районы, Губкинский и Старооскольский городские округа, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.