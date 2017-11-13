Безработица в России растёт, а в Белгородской области нет

18:20

На сегодняшний день в стране более 711 тысяч официальных безработных. За первую неделю ноября неработающих россиян стало больше на 0,1%. Уровень безработицы в Белгородской области остался прежним.

В 28 субъектах РФ число безработных снизилось. Максимальное снижение зафиксировали в Ингушетии, Дагестане, Мордовии, Северной Осетии-Алании, Ненецком АО, Омской, Кировской, Ивановской, Калининградской и Пензенской областях.

Безработных жителей стало больше в 52 регионах, в первую очередь в Адыгее, Калмыкии, Карелии, Чувашии, в Крыму и Севастополе, на Камчатке и Сахалине, в Калужской области и Ханты-Мансийском АО.

Уровень безработицы не изменился в Чечне, Кемеровской, Орловской, Белгородской областях и Ямало-Ненецком АО.

На 8 ноября безработными являлись 711,1 тыс. россиян. Ещё 116,1 тыс. человек работали неполный день (94,1 тысячи человек), были в вынужденном административном отпуске (1,6 тысячи человек) или в простое по инициативе работодателя (20,8 тысячи человек).

За неделю до этого на учёте по безработице состояли 0,9% всех экономически активных граждан России, год назад этот показатель составлял 1,1%. К 8 ноября центры занятости населения предлагали 1,6 млн вакансий, сообщает пресс-служба Минтруда.