Бережливое производство – новый хорошо забытый тренд в экономике

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25 мая в Белгороде прошёл круглый стол на тему «Внедрение Lean-технологий в производство: зарубежный и отечественный опыт».

На очередном мероприятии в рамках XIII форума «Малый и средний бизнес Белгородчины» представители департамента экономического развития, правительства Белгородской области, Инжинирингового центра НИУ «БелГУ» и бизнес-сообщества области обсудили проблему правильной экономии и повышения эффективности в производстве.

Во вступительном слове заместитель начальника департамента экономического развития области – начальник управления инвестиций и инноваций Игорь Полевой рассказал, что главная цель – донести опыт, прежде всего зарубежный, во внедрении технологий бережливого производства и рассказать о белгородских компаниях, сделавших на этом пути первые шаги.

Давайте развеем миф, что всё это стоит «несусветных» денег – это не так. Можно готовить своих специалистов, проводить работу – первичные мероприятия не стоят вообще ничего. Игорь Полевой

О том, что же такое «бережливое производство», рассказала руководитель проекта «Инжиниринговый центр НИУ «БелГУ» Елена Сидоренко.

Lean – в переводе с английского означает «тощий, тонкий». Понятие вошло в экономику производства в послевоенной Японии от компании «Тойота», которая повышала объёмы производства и качество продукции за счёт мер по уменьшению потерь, любых действий, которые потребляют ресурсы, но не являются важными для конечного потребителя. Но метод «изобретён» ещё в Советском Союзе – «кадры решают всё».

В России процессы «бережливого производства» внедряют 10 % компаний, в основном самые крупные. В Белгородской области процесс тоже запущен, но проходит пока медленно, успешнее дела идут в Татарстане, Югре, Краснодарском крае.

Участникам представили пять основных принципов «Лин» и показали, что главная проблема – преобразования в умах и чувствах людей. Порой компании платят деньги консалтинговым фирмам за выстраивание системы, но после их ухода весь процесс возвращается на круги своя в силу старой привычки.

Научный сотрудник Инжинирингового центра НИУ «БелГУ» Дмитрий Попов рассмотрел практически процесс выстраивания дорожной карты внедрения Lean-технологий в производственную систему предприятия. Он сделал акцент на том, что важнейшую роль играют сотрудники, понимающие миссию предприятия.

Несколько этапов внедрения: картирование («фотография рабочего дня»), внедрение 5S, ввод системы визуализации, стандартизация и технология рационализаторских предложений. Работников, сотрудников нужно стимулировать на порядок на рабочем месте, поощрять за полезные рекомендации в работе, своевременно выявлять сбои в системе и исправлять их.

В конечном итоге предприятие получает рост производительности, сокращение сроков реализации проектов. Для примера рассказали историю о том, что ЛАДА «Калина» была сделана ещё в 80-е годы, а в серийное производство пошла уже в новом веке. А в «Тойоте» срок этот составляет 1,2 года, на «Форде» – чуть более двух лет.

О том, как сэкономить на освещении, работе котельной, на автоматизации и других вещах, рассказали представители белгородских компаний. О научных разработках в сфере «бережливого производства» доложили сотрудники Инжинирингового центра НИУ «БелГУ».

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