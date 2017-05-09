Белгородцы принимают поздравления от депутатского корпуса России

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Свои поздравления с 9 Мая передал депутат Госдумы РФ, руководитель фонда «Поколение» Андрей Скоч.

Дорогие земляки!

От всей души поздравляю вас с Днём Победы!

Этот день был и остаётся особым, священным праздником. Он самый радостный и светлый, но, вместе с тем, скорбный и дорогой для каждого из нас, для нашей Родины. Одна на всех беда сроднила людей, пробудила в них высочайший патриотизм и мужество. Самоотверженность военного поколения - пример героизма и подлинной духовной силы. В каждый дом весть о Победе вошла по-своему: великой радостью и одновременно горечью о тех, кто так и не вернулся из боя...

Давно уже отгремели победные залпы, с каждым днём становится всё меньше живых свидетелей той ужасной войны и Великой Победы. Мы должны быть достойны подвига наших отцов и дедов. На нас лежит ответственность за сохранения тех идеалов, во имя которых велась борьба с фашизмом. Мы не имеем права забывать тех, кто дал нам жизнь и свободу. Мы должны помнить, что на наших полях кровью наших дедов была добыта эта Победа. Нам важно помнить о тех, кто выстоял и победил. Я практически в каждом ветеране Великой Отечественной войны, что-то вижу от своего деда. Каждому хочу сказать: «Спасибо за подвиг»! Нам всем надо успеть сказать им, поколению Героев, главное: помним и ценим.

Дорогие земляки, поздравляю всех с днём Великой Победы! Желаю здоровья и счастья. Пусть эти весенние дни будут наполнены солнечным светом, радостью дружеских встреч, отзовутся доброй памятью в сердцах! Мира и светлых дней вам и вашим семьям! С праздником!

Депутат Государственной Думы РФ

Руководитель Фонда «Поколение»

Андрей Скоч