Белгородстат: Жители области в 2016 году стали получать на 5,8 % больше денег, чем годом раньше

17:51

По предварительным данным статистического ведомства, за 11 месяцев 2016 года белгородцы получили денежных доходов на сумму более 490 миллиардов рублей.

На покупку различных товаров и оплату услуг в январе-ноябре жители области потратили 352,5 млрд рублей. Это на 8,1 % больше суммы, потраченной за тот же период 2015 года.

Реальные денежные доходы белгородцев за 11 месяцев прошлого года выросли на 0,1 %. На душу населения денежные доходы в январе-ноябре 2016 года сложились в сумме 28 753,3 рубля, их рост в течение года составил 5,6 %.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата (рассчитанная по полному кругу организаций, без выплат социального характера) за 11 месяцев 2016 года составила 26 367,9 рубля и выросла на 5,8 %.

Напомним, что средняя зарплата в Белгородской области, по расчётам статистиков, в конце 2016 года была самой высокой среди субъектов Центрально-чернозёмного района. Летом 2016 года специалисты фиксировали повышение средней зарплаты в областном центре. В январе-июле 2016 года в целом по региону она составляла 26 тыс. рублей.