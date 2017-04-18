Экономика и бизнес:

Белгородстат: За год зарплата жителей Белгородской области выросла на 9 %

11:41
18 Апреля 2017
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Средний показатель в январе-феврале 2017 года в регионе составил 27 024 рубля.

Денежные доходы населения Белгородской области за первые два месяца 2017 года составили 81,8 млрд рублей. Это больше цифры января-февраля 2016 года на 10 %. Приобретение товаров и услуг обошлось белгородцам в 61,9 млрд рублей, это на 4,6 % больше, чем годом ранее.

Денежные доходы на душу населения в январе-феврале 2017 года сложились в сумме 26 383 рубля.

Средняя зарплата, по расчётам статистиков, выросла за год на 9,3 % и составила 27 024,5 рубля. При этом реальная зарплата (с учётом инфляции) выросла на 5,3 %.

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