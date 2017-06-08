Белгородское сгущённое молоко получило «Знак качества»

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Пятиугольником со вписанной в него буквой «К» теперь будет маркироваться сгущённое молоко «Волоконовское» от Белмолпродукта.

Государственный Знак качества 33 товарам пищевой и лёгкой промышленности вручил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. В их число вошло и белгородское сгущённое молоко.

В ближайшее время Знак качества также можно будет видеть на этикетках российских спагетти, мёда, риса, кваса, гречневой крупы и курицы. Эти товары успешно прошли независимые лабораторные испытания, подтвердив своё соответствие повышенным стандартам Российской системы качества и необходимый уровень локализации производства.

10 из 33 товаров, отмеченных Знаком качества, являются собственными торговыми марками розничных сетей. Это означает, что потребители могут получить качественные продукты по доступной цене, отмечают в пресс-службе Роскачества.

По итогам 2016 года продажи товаров со Знаком вырастают на 35 %. Получить такое отличительное преимущество могут только товары с максимально возможным процентом локализации. Для отечественных производителей это является стимулом использовать российское сырьё, для иностранных консорциумов – переносить производства в Россию, отметил Денис Мантуров.

По словам статс-секретаря – заместителя министра промышленности и торговли РФ Виктора Евтухова, производители товаров, отмеченные государственным «Знаком качества» и премией правительства Российской Федерации в области качества, могут получить упрощённый доступ к мерам господдержки. Таким образом планируется поддерживать предприятия, которые не идут на компромиссы с качеством.

Товары со Знаком качества также ждёт продвижение в федеральных и региональных торговых сетях в рамках специальной всероссийской программы. Они будут особо выделены непосредственно в торговом зале. В 2017 году запланированы промо-мероприятия по продвижению высококачественных российских товаров в 25 тыс. магазинов по всей России.

Присвоение Знака качества не отражается на цене продукции, так как вся работа по исследованию и продвижению товаров в торговых точках производится за счёт федерального бюджета.

Напомним, из белгородских производителей Знаком качества уже обладают охлаждённая курица торговой марки «Приосколье», гречневая крупа «Шебекинская» и сливочное масло «Ферма».