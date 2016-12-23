Белгородский холдинг закрывает производство мяса утки

15:37

Представитель пояснил, что в регионе отсутствует спрос на этот вид продукции.

О прекращении выращивания уток и закрытии утиных ферм сообщил агропромышленный холдинг «БЭЗРК-Белгранкорм». Так как в Белгородской области нет культуры потребления этого вида мяса, продажи были очень низкими, и торговые сети стали отказываться от закупок, сообщает агентство «Абирег» со ссылкой на представителя компании Владимира Саенко.

В 2015 году компания произвела более 1,2 тыс. т, но из-за низкого спроса в настоящее время на складах образовался почти полугодовой запас продукции.

Собеседник агентства отметил, что на утиных фермах компания научилась выращивать и перерабатывать продукцию, а для разделки этого вида птицы построили специальную бойню.

Но простаивать производственные мощности не будут, их перепрофилируют на выращивание домашней курицы. Дополнительных вложений не потребуется.

На фермах планируется увеличить сроки откорма и технологию выращивания бройлеров. Предполагается, что птица будет расти до 5 кг.