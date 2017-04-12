Белгородский завод обанкротился, задолжав 2,3 миллиарда рублей

16:48

В Арбитражном суде завершилась процедура конкурсного производства в отношении ОАО «Энергомаш (Белгород) – БЗЭМ».

Теперь, после вынесения судом определения, предприятие подлежит ликвидации.

Продажа имущества должника не проводилась в силу отсутствия каких-либо материальных или финансовых активов. Кредиторские требования третьей очереди превысили 2,312 млрд рублей. Долгов было отдано лишь на 2,35 % – 52,2 млн рублей.

В силу недостаточности средств должника требования кредиторов считаются исполненными.

Процедура банкротства на предприятии была запущена в декабре 2015 года.

ЗАО «Энергомаш (Белгород) – БЗЭМ» специализировалось на производстве строительных металлоконструкций. Входил в структуру петербургского ЗАО «Энергомаш (холдинг)».

Группа «Энергомаш» объединяет активы машиностроительных заводов, выпускающих оборудование для ТЭС и АЭС, ТЭК, занимается серийным производством малых газотурбинных ТЭС. В состав группы входят крупные заводы, инженерные центры в Барнауле, Белгороде, Волгодонске, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, сообщает «Интерфакс».