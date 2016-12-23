Белгородские власти возьмутся за арендодателей жилья, чтобы пополнить бюджет области

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О механизмах получения дополнительных доходов в региональную казну 22 декабря на заседании областной Думы рассказал губернатор Евгений Савченко.

До выступления главы региона депутаты поддержали проект бюджета на 2017 год.

Принятый бюджет имеет одну особенность. Мы, как и вся Российская Федерация, вступаем в полосу очень ответственных отношений с Министерством финансов правительства. Мы находимся под жесточайшим контролем. Все изменения согласовываем. Наверное, это и правильно. С другой стороны, у нас недостаточно гибкости для принятия оперативных решений. Евгений Савченко

губернатор Белгородской области

Губернатор напомнил, что власть на местном уровне в последнее время озабочена изысканием резервов для обеспечения финансовой стабильности региона. Для этого были выделены девять направлений работы. В 2016 году это добавило региональной казне свыше 3 млрд рублей. Порядка 0,5 млрд рублей пошло в муниципальные бюджеты, остальное – в бюджет области.

Без этих усилий мы, конечно же, имели бы большие проблемы с исполнением бюджета текущего года. Некоторые программы нам просто пришлось бы сворачивать, в том числе и социальные. Резервы есть. Сказать, что мы их исчерпали – конечно же, нет. Поэтому мы эту работу будем продолжать. Евгений Савченко

губернатор Белгородской области

При этом, отметил глава региона, к девяти существующим «антикризисным» направлениям деятельности местной власти по наполнению бюджета теперь добавлены ещё два. Это, как ожидается, дополнительно принесёт в казну в 2017 году порядка 4 млрд рублей.

Евгений Савченко сообщил, что налог на доходы от сдачи жилья в аренду принёс в 2015 году в бюджет региона 13,6 млн рублей. В эту сумму входят 2800 случаев аренды жилья.

Таких случаев было по области как минимум в 5-7 раз больше. По одному Белгороду – и то больше. Один случай нам обошёлся в среднем в 3 тысячи рублей в месяц. Ну кто сегодня снимает однокомнатную квартиру, или даже место, за 3 тысячи рублей? Никто. Сумма эта как минимум в 3-4 раза выше. Евгений Савченко

губернатор Белгородской области

Если же налог на аренду жилья имел бы фактический размер, считает губернатор, он достиг бы суммы в 150-200 млн рублей.

Областные власти займутся выведением арендодателей из налоговой тени. Полученные таким образом деньги в виде подоходного налога будут направляться на территории, где они образуются. Там они должны будут тратиться на благоустройство. В частности, отметил Евгений Савченко, в областном центре на нужды территории таким образом можно дополнительно направить порядка 15 млн рублей.

Также, по мнению губернатора, в регионе не исчерпаны резервы по «обелению» серых зарплатных схем.

По самым пессимистическим оценкам экспертов, с которыми мы работаем, здесь у нас объём скрываемых от налогообложения доходов – не менее 10 миллиардов рублей. А это ни много ни мало при поступлении одного подоходного налога – 1,3 миллиарда рублей в консолидированный бюджет области. Я уже не говорю о плате в различные социальные фонды. Евгений Савченко

губернатор Белгородской области

Имеются существенные резервы в других сферах социально-экономических отношений.

Возьмём такое направление, как ростовщичество. Один человек даёт заём другому под какие-то проценты. Естественно, не под банковские проценты. Они исчисляются десятками, если не сотнями. Каков масштаб этого явления? По оценкам экспертов – не менее 10 миллиардов рублей. Мы имеем данные по этим ростовщическим взаимоотношениям, если кто-то кому-то не возвращает деньги. Обращаются в суд с распиской. Нужно приучать людей к финансовой дисциплине. Евгений Савченко

губернатор Белгородской области

Также власти рассчитывают на дополнительные налоговые поступления из сферы малого бизнеса. В этом секторе экономики региона трудоустроено свыше 100 тыс. человек. В год от одного работника в консолидированный бюджет области приходит от 30 до 40 тыс. рублей, или примерно 3 тыс. рублей в месяц. А из консолидированного бюджета области в расчёте на одного жителя Белгородской области тратится не меньше 5 тыс. рублей в месяц.