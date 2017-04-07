Белгородские дальнобойщики могут получить вычет из транспортного налога на сумму «платоновских» затрат

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О поддержке водителей большегрузов сегодня, 7 апреля, рассказал заместитель начальника областного управления Федеральной налоговой службы Сергей Чечин.

Если сумма транспортного налога за 2016 год для водителя окажется больше той, которая «ушла» в «Платон», в качестве транспортного налога он сможет заплатить разницу. Если же «платоновских» денег окажется больше, чем сумма налога, его не нужно будет платить вовсе.

Льгота для участников «Платона» действует с 2015 года. Те, кто не воспользовался ею раньше, могут сделать это сейчас. Мы производим перерасчёт налога за 2015 год. Те, кто платил в систему «Платон» в 2016 году, тоже могут заявить эту льготу. Сергей Чечин

заместитель начальника управления Федеральной налоговой службы по Белгородской области

Льгота имеет заявительный характер. Об уплаченных в «Платон» деньгах налоговиков следует специально известить. И не забыть при этом предоставить документальное подтверждение. Тогда налог будет рассчитан с учётом этого платежа.

По подсчётам налоговиков, в Белгородской области зарегистрировано порядка 2000 владельцев большегрузов. Основная их масса – предприниматели. В системе «Платон» зарегистрировано порядка 4000 транспортных средств из региона.

В 2016 году белгородские налогоплательщики уплатили транспортного налога примерно на 1,3 млрд рублей. По прогнозам налоговиков, уменьшение транспортного налога в связи с «переходом» денег в систему «Платон» (то есть в федеральный бюджет) не окажет принципиального влияния на общую сумму налога в Белгородской области.

Напомним, что балгородские дальнобойщики, поддерживая коллег по всей стране, активно протестовали против «Платона» в 2015 году.