Экономика и бизнес:

Белгородские антимонопольщики просят суд разрешить принудительную продажу имущества энергетической компании

10:41
04 Мая 2017
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Основание – монопольное положение аффилированных структур на рынке продажи электроэнергии.

Специалисты областного управления Федеральной антимонопольной службы обратились в арбитраж с просьбой о принудительной продаже имущества «Старооскольской энергетической компании».

В ведомстве установили, что ООО «Старооскольская энергетическая компания»  и «КМАпроектжилстрой» – структуры, аффилированные в границах одной ценовой зоны оптового рынка. Компании одновременно владеют имуществом, которое используется для передачи, производства и торговли электроэнергией. Такое положение дел нарушает закон в части совмещения юрлицами конкурентного и естественно-монопольного вида деятельности.

По заявлению антимонопольщиков возбуждено гражданское дело, сообщает пресс-служба ведомства. 


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