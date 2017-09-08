Белгородская область вошла в первую пятёрку рейтинга развития ИП в России

11:50

Это связано с общим экономическим ростом в области.

Белгородская область заняла четвёртое место в рейтинге регионов по развитию индивидуального предпринимательства, притом что общее состояние этой сферы деятельности в стране неудовлетворительное.

За последние 9 лет в области на 4,47 % стало больше фактически действующих ИП, число их наёмных работников увеличилось на 162,33 %, а объём выручки вырос на 242,51 %, сообщает журнал «Инвест-Форсайт».

Составители рейтинга считают, что причинами таких достижений во многом являются природные условия в области (чернозём) и специфика местной власти: «При всей неоднозначности оценок особенностей руководства Белгородской области (по сути дела, руководство советского типа), она по многим показателям является лучшей в ЦФО»,— пишет издание.

В первую тройку рейтинга вошли Республика Ингушетия, Чукотский автономный округ и Чеченская республика. Последнюю строчку занимает Омская область.