Экономика и бизнес:

Белгородская область вошла в первую пятёрку рейтинга развития ИП в России

11:50
08 Сентября 2017
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Это связано с общим экономическим ростом в области.

Белгородская область заняла четвёртое место в рейтинге регионов по развитию индивидуального предпринимательства, притом что общее состояние этой сферы деятельности в стране неудовлетворительное.

За последние 9 лет в области на 4,47 % стало больше фактически действующих ИП, число их наёмных работников увеличилось на 162,33 %, а объём выручки вырос на 242,51 %, сообщает журнал «Инвест-Форсайт».

Составители рейтинга считают, что причинами таких достижений во многом являются природные условия в области (чернозём) и специфика местной власти: «При всей неоднозначности оценок особенностей руководства Белгородской области (по сути дела, руководство советского типа), она по многим показателям является лучшей в ЦФО»,— пишет издание.

В первую тройку рейтинга вошли Республика Ингушетия, Чукотский автономный округ и Чеченская республика. Последнюю строчку занимает Омская область. 


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Комментарии:

0
человек с активной гражданской позицией | 08.09.2017
еще бы пр.Славы д.39 включили в программу мой двор и произвели ремонт и цены не было бы.

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