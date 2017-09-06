Белгородская компания инвестирует 100 миллионов рублей в авиакластер на Дальнем Востоке

14:24

Белгородское предприятие, производящее фрезы, в том числе для авиапромышленности, станет одним из 10 инвесторов Объединённой авиастроительной корпорации.

ООО «Скиф-М» из Белгорода — многолетний партнёр «Объединённой авиастроительной корпорации», которая планирует привлечь в авиакластер в Комсомольске-на-Амуре 3,7 млрд рублей инвестиций и создать в регионе 1000 рабочих мест, пишут «Ведомости».

Генеральный директор «Скиф-М» Александр Москвитин признаётся, что для его компании как резидента в Комсомольске-на-Амуре есть свои минусы: дорогое электричество и повышенные расходы на отдых сотрудников.

Но ОАК для нас − основной заказчик, и нам важно находиться как можно ближе к их заводам, чтобы получать больше заказов и следить за развитием технологий. Александр Москвитин генеральный директор «Скиф-М»

В 2016 году «Скиф-М» заработал 600 млн рублей. Новое производство позволит белгородцам увеличить выручку на 30%.