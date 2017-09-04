Белгородэнерго планирует в 2017 году сэкономить 7,03 млн кВтч электроэнергии

15:50

Экономический эффект от реализации организационных и технических мероприятий программы энергосбережения и повышения энергоэффективности в филиале ПАО «МРСК Центра» – «Белгородэнерго» за семь месяцев текущего года превысил 2,8 млн кВтч электроэнергии.

На перегруженных ЛЭП энергетики смонтировали свыше 170 км провода большего сечения, недозагруженные и устаревшие трансформаторы заменили на оптимальные по мощности энергоэффективные аналоги. В 5000 жилых домов заменили вводы с использованием самонесущего изолированного провода.

Максимальный объём электроэнергии — свыше 1,2 млн кВтч — сэкономлен за счёт замены провода в ходе реконструкции и технического перевооружения электросетевого комплекса. Более 1,0 млн кВтч — благодаря установке на объектах филиала 86 единиц силовых трансформаторов 6(10)/0,4 кВ (суммарной мощностью 18 МВА) со сниженным энергопотреблением.

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К основным организационным мероприятиям по энергоэффективности относятся отключение трансформаторов с сезонной и малой нагрузкой на подстанциях с двумя и более силовыми агрегатами и выравнивание нагрузок фаз в распределительных сетях 0,38 кВ. Помогает сэкономить установка у проблемных потребителей контрольных приборов учёта, не позволяющих искажать объём использованной электроэнергии. Например, в Валуйском районе эти работы принесли эффект в объёме 172 тыс. кВтч.

Ожидаемый эффект от выполнения всех запланированных мероприятий программы и внедрения энергосберегающих технологий в производственной деятельности, по прогнозам специалистов, в 2017 году составит 7,03 млн кВтч.