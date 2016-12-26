Администрация Белгорода определилась с кредитором для покрытия дефицита бюджета в 2017 году

17:16

Необходимый городской казне займ в 350 миллионов рублей даст ПАО «Сбербанк России».

По информации агентства «Абирег», финансовое учреждение выиграло оба электронных аукциона по кредитованию администрации областного центра.

В материалах госзакупок указано, что в первом аукционе Сбербанк был единственным участником. Он предоставит мэрии 200 млн рублей почти под 10,15 % годовых. Срок предоставления займа составляет два года.

На участие во втором аукционе подали заявки два участника: ПАО «Белгородсоцбанк» и ПАО «Сбербанк России». Они предлагали кредит в 150 млн рублей под 9,99 % и 9,94 % годовых соответственно. Городские власти остановили свой выбор на Сбербанке.

Таким образом, использование кредитных средств в размере 350 млн рублей для покрытия дефицита городского бюджета будет стоить администрации Белгорода 55,51 млн рублей. Максимальную стоимость контрактов удалось снизить на 1 млн рублей – с ожидаемых 56,51 млн рублей.