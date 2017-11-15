440 миллионов рублей налогов планируют собрать с жителей Белгорода в 2017 году

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На сегодняшний день в областном центре свои налоговые обязательства выполнили свыше четверти налогоплательщиков – физических лиц.

Налоговики планируют получить в этом году с жителей Белгорода 440 млн рублей в качестве имущественных налогов. Из них 240 млн – налог на имущество физических лиц, около 200 млн – земельный налог.





Большая часть имущественных налогов поступает в местный бюджет. В первую очередь это налог на имущество физических лиц и земельный налог. Транспортный налог поступает в областной бюджет. В среднем имущественные налоги составляют порядка 10 % от общей доходной части бюджета Белгорода. Это достаточно значительные денежные средства, которые в первую очередь направляются на нужды города. Дмитрий Алдаев

первый заместитель мэра Белгорода по экономике

Сумма имущественных налогов, ежегодно поступающих в бюджет города, сопоставима с тратами на содержание всех муниципальных детских садов, либо на содержание городской улично-дорожной сети.

Как отмечает главный налоговый инспектор Белгорода Ильмир Зиннатов, у горожан были опасения по поводу введения системы исчисления налога на недвижимость по её кадастровой стоимости.





В связи со вступлением в силу кадастровой стоимости недвижимости для исчисления налога на имущество физлиц люди ожидали резкого увеличения налога. Должен сказать, что кардинального увеличения суммы налога не происходит. Ильмир Зиннатов

начальник инспекции Федеральной налоговой службы по городу Белгороду

Известно, что налоговики в последнее время ведут активную претензионно-исковую работу в отношении должников. Она начинается после того, как налогоплательщик не погасил долг после соответствующего уведомления из налоговой службы. В «прицел» юристов попадают граждане, долг которых превышает 1,5 тыс. рублей. Суд такие иски рассматривает в упрощённом порядке. Если налогоплательщик не погашает долг и после этого, «набежавшая» сумма взыскивается через службу судебных приставов. Такой порядок взыскания долга добавляет к нему 7 % исполнительских сборов.

Как правило, несвоевременно уплачивают налоги порядка 10 % жителей Белгорода.

Напомним, что срок уплаты имущественных налогов физическими лицами истекает 1 декабря.