30 000 налоговых деклараций уже сдали жители Белгородской области

16:07

Специалисты проводят по ним камеральную проверку.

От тех, кто обязан сдавать декларации, мы получаем документы в основном в последнюю декаду апреля. В первой части квартала сдают больше деклараций на налоговый вычет. Это ожидаемая ситуация, в ней ничего удивительного нет. Сергей Чечин

заместитель начальника управления Федеральной налоговой службы по Белгородской области

В течение всего 2016 года белгородские налоговики получили порядка 85 тыс. деклараций. Из них с вычетами было связано около половины, остальное представили лица, обязанные декларировать свои доходы.

В первой декаде мая налоговики, как правило, проводят сверку граждан, обязанных декларировать доходы, с теми, кто эту обязанность не исполнил. Забывчивым направляются налоговые уведомления. Таким образом инспекторы «добирают» ещё порядка 5000 деклараций.

Налоговая инспекция на сегодня – это орган довольно информированный о всех случаях сделок с недвижимостью, транспортными средствами, другими объектами. У нас более десяти разных источников, которые нам регулярно по информационному взаимодействию предоставляют сведения. Поэтому мы уже определили круг потенциальных декларантов. Поэтому надеяться на то, что если не сдал декларацию, сведения будут отсутствовать, не нужно. Сергей Чечин

заместитель начальника управления Федеральной налоговой службы по Белгородской области

При выявлении несвоевременной сдачи декларации граждане будут понуждаться к исполнению закона с применением штрафных санкций.