Экономика и бизнес:

214 миллионов рублей вложит в 2017 году в инфраструктуру вуза руководство Белгородского госуниверситета

10:49
27 Июня 2017
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За пять лет инвестиции превысили 1,2 млрд рублей.

Половина этих денег – собственные средства вуза. Остальное было субсидировано государством из федерального бюджета. Порядка 90 % федеральных денег было потрачено на строительство общежития № 5 на площадке по улице Студенческой.

В 2016 году в инфраструктуру университета было вложено 350 млн рублей. В 2017 году инвестиции из собственных источников составят 214 млн рублей. Это позволит завершить амбициозные проекты по созданию новой и модернизации существующей научной базы.

В частности, по улице Губкина в Белгороде, рядом с детской областной больницей, завершается строительство и оснащение двухэтажного корпуса, в котором разместится кафедра анатомии и гистологии медицинского института БелГУ.

В Ботаническом саду университета начинается строительство амфитеатра. Там же идут работы над созданием лаборатории биотехнологии растений с двумя теплицами. К концу года будет готово здание вивария. В ближайшее время будет запущен современный медицинский симуляционный центр. На финальной стадии находится ремонт двух общежитий.


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