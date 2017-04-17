20 тонн украинского сливочного масла выбросили на свалку в Белгородской области

16:55

Грузовик, полный масла, но без сопроводительных документов, был задержан 14 апреля в Валуйском районе.

Машину DAF полицейские остановили на трассе Валуйки – Рождествено. За рулём находился житель Белгородской области.

Место производства масла специалисты установили по фрагментам этикеток на коробах. Продукция приехала из Полтавской области Украины. Груз «потянул» на 20 т.

Масло передали сотрудникам областного управления Россельхознадзора. Его уничтожили на полигоне по утилизации твёрдых коммунальных отходов в Валуйках, сообщает пресс-служба ведомства.