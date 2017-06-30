2 миллиарда рублей вложили в новый цех по производству сыров в Белгородской области

16:03

ООО «Ровеньки-маслосырзавод» запустит его в конце июля.

Как сообщила пресс-служба ГК «Сырный дом», общий объём инвестиций в производство составил около 2 млрд рублей собственных и привлечённых кредитных средств.

Монтаж технологического оборудования сейчас полностью завершён, и в цехе ведутся пусконаладочные работы. Новый цех укомплектован испанским, немецким и российским оборудованием.

Это лучшее, что сейчас представлено на мировом сыродельном рынке. Мы выбирали оптимальное, проверенное оборудование, которое уже успело зарекомендовать себя и доказать работоспособность, в том числе и на заводах в других российских регионах. Для работы привлечены европейские технологи, а также мы используем и свой накопленный опыт. Сергей Лыбань генеральный директор ГК «Сырный Дом»

Цех строился на протяжении двух лет. За это время были возведены не только основные производственные линии, но и новые склады, помещения для приёмки сырья, упаковки и отгрузки готовой продукции, камеры созревания, а также санитарно-бытовые помещения для персонала.

Запуск нового цеха выведет завод на переработку сырья с 200 до 500 тонн в сутки.