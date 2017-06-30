2 миллиарда рублей вложили в новый цех по производству сыров в Белгородской области
ООО «Ровеньки-маслосырзавод» запустит его в конце июля.
Как сообщила пресс-служба ГК «Сырный дом», общий объём инвестиций в производство составил около 2 млрд рублей собственных и привлечённых кредитных средств.
Монтаж технологического оборудования сейчас полностью завершён, и в цехе ведутся пусконаладочные работы. Новый цех укомплектован испанским, немецким и российским оборудованием.
Это лучшее, что сейчас представлено на мировом сыродельном рынке. Мы выбирали оптимальное, проверенное оборудование, которое уже успело зарекомендовать себя и доказать работоспособность, в том числе и на заводах в других российских регионах. Для работы привлечены европейские технологи, а также мы используем и свой накопленный опыт.
Сергей Лыбань
генеральный директор ГК «Сырный Дом»
Цех строился на протяжении двух лет. За это время были возведены не только основные производственные линии, но и новые склады, помещения для приёмки сырья, упаковки и отгрузки готовой продукции, камеры созревания, а также санитарно-бытовые помещения для персонала.
Запуск нового цеха выведет завод на переработку сырья с 200 до 500 тонн в сутки.
Сейчас в условиях эмбарго и политики импортозамещения рынок диктует свои условия и требует альтернативы ушедшим сырам, поэтому мы приняли решение сконцентрироваться на новом виде продуктов – твёрдых сырах длительного срока созревания. Основной упор делаем на элитные твёрдые сыры под торговой маркой Re'«Verans», которые имеют удобную для потребителя форму шара. Будем выпускать такие виды, как, к примеру, зелёный сыр со вкусом базилика, красный – со вкусом перца и томата, козий и овечий сыр, сыр с пажитником.
Сергей Лыбань
генеральный директор ГК «Сырный Дом»