110 миллионов рублей вложат в ремонт дворов в 2017 году в Белгородском районе

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Финансирование придёт из федерального, областного и муниципального бюджетов по двум программам: федеральной и муниципальной.

Общий объём средств в рамках федерального проекта по созданию комфортной городской среды в муниципалитете – 70 млн рублей. Из них 20 млн направят на благоустройство общественных территорий. Программа строится на условиях софинансирования из федерального и регионального бюджетов.

Перечень объектов, подлежащих обновлению по этой программе, уже утверждён. Он включает 12 дворовых и две общественные территории. При формировании списка учитывались пожелания жителей района. Заявки от жителей многоквартирных домов поступали с 23 марта по 21 апреля. Также были проведены сходы граждан.

Согласованы и утверждены все дизайн-проекты благоустройства дворовых территорий и территорий общего пользования. Проекты согласованы со всеми ресурсоснабжающими организациями. Получено положительное заключение государственной экспертизы на благоустройство девяти дворовых территорий. Проектно-сметная документация на благоустройство сквера и площади в посёлке Северном находятся в управлении государственной экспертизы. Александр Сергиенко

глава администрации Белгородского района

Конкурсная документация на проведение аукциона по определению подрядчиков по девяти дворам находится в управлении муниципального заказа.

Запланировано трудовое и финансовое участие в программе жителей района, бизнеса и стройотрядов.

Сейчас нам надо уже переходить к проектированию этапа 2018 года. Начинать нужно с обсуждения с жителями. Чего они хотят. Затем заходят проектировщики, потом проект снова обсуждается с жителями, и затем вместе с ними он реализуется. Евгений Савченко

губернатор Белгородской области

Также по муниципальной программе дополнительно в посёлках Северный и Разумное на ремонт дворов местные власти направят 60 млн рублей.