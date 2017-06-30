Экономика и бизнес:

11 предприятий спасли от банкротства за три месяца в Белгородской области

17:18
30 Июня 2017
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Департамент экономического развития области «подбил» итоги работы областной межведомственной комиссии по предотвращению фактов преднамеренного и фиктивного банкротства предприятий во втором квартале 2017 года.

За три месяца (с апреля по июнь включительно) ОМК провела анализ деятельности 97 предприятий, имеющих задолженность по налоговым платежам, и девять заседаний, на которых было рассмотрено 43 из них – те, кто допустил образование задолженности по обязательным платежам в бюджет.

В итоге комиссия «подловила» 11 предприятий – возможных уклонистов от уплаты налогов и от погашения задолженности по заработной плате и направила соответствующие материалы в правоохранительные органы для проведения проверки. 

ОМК добилась того, что была погашена задолженность по налогам в сумме 18,1 млн рублей и в отношении 11 организаций была предотвращена процедура банкротства.

Помимо этого, предприятия на добанкротной стадии избежали бедственного положения путём выплаты задолженности по заработной плате в размере 24,2 млн рублей, а предприятия-банкроты погасили 3,0 млн рублей задолженности по зарплате перед бывшими работниками.

 


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