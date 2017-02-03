10 тысяч тонн рыбы будут производить в Белгородской области в 2020 году

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Проект по увеличению объёмов производства товарной рыбы в регионе подготовил департамент агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды области.

Проект был разработан по поручению главы области Евгения Савченко и представлен на совещании, посвящённом развитию отрасли рыбоводства в регионе. Участниками заседания стали специалисты департамента АПК и руководители рыбоводческих хозяйств области.

Первый заместитель начальника департамента агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды области Юлия Щедрина обратила внимание на блоки предстоящей в рамках проекта работы, которые затрагивают основные проблемы отрасли рыбоводства. Это и отсутствие нормативно-правового статуса рыбоводных хозяйств в рамках земельного и водного законодательства, и сброс рыбоводными хозяйствами водных ресурсов из русловых прудов при вылове товарной рыбы, необходимость государственной и областной поддержки отрасли.

По словам Щедриной, в ноябре 2016 года стартовал проект «Организация использования водных объектов в рекреационных целях органами территориального общественного самоуправления». Он направлен на снятие социальной напряжённости, вызванной браконьерством на прудах, которые используются для промышленного производства рыбы.

Для спортивной и любительской рыбалки планируется зарыблять рекреационные водные объекты. Заниматься этим будут предприятия, которые выращивают рыбопосадочный материал, сообщает пресс-служба ведомства.