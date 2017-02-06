Зимние забавы для всей семьи: как провести субботнее утро, знает белгородский профсоюз «Правда»

17:59

Тюбинг, катание на лыжах, солдатская каша и танцы с белым медведем – только малая часть того, что было подготовлено командой белгородского профсоюза «Правда» для семейно-спортивного мероприятия, на котором собралось около 500 человек.

Досуг членов профсоюза всегда максимально продуман с учётом всех пожеланий. Так, например, «правдивцы» регулярно посещают филармонию, театр кукол, организовывают кулинарные мастер-классы, массовые поездки в аквапарк, океанариум, музеи, посещают различные спортивные секции и т. д.

Мы стараемся мониторить интересы членов нашего профсоюза – создаём опросы в социальных сетях. На основании обратной связи и формируется досуг профсоюза. Могу сказать одно: у нас в запасе масса идей, которые мы планируем реализовать. Сергей Фуглаев

председатель межрегионального межотраслевого профессионального союза «Правда»

Февральское субботнее утро не стало исключением. Креативный коллектив «Правды» решил разнообразить выходные «Зимними забавами» на СОК «Альпика». Было продумано всё – от транспорта до развлекательной программы. В распоряжении гостей мероприятия были тюбинг (катание на надувных санках), фуникулер, инструктор по катанию на лыжах и, конечно, горячий чай, плюшки, каша с мясом и конкурсная программа с традиционными русским колоритом.

Я сам с удовольствием приму участие во всех забавах. Мне кажется, что утро субботы должно проходить именно так – активно, весело и с пользой. Сергей Фуглаев

председатель межрегионального межотраслевого профессионального союза «Правда»

Стоит отметить, что погода, как по заказу, была отличной – шёл снег, было немного морозно. А вкусная каша и горячий чай пришлись по вкусу всем.

Развлечения позволили взрослым окунуться в детство, а детям от души повеселиться вместе с родителями. На «Зимние забавы» пригласили и Центр развития «Южный» – десять воспитанников подшефной организации профсоюза «Правда» весело провели этот день и получили подарки.

Особую атмосферу создали ведущие праздника, которые не давали участникам замёрзнуть. Гвоздём программы стал белый Медведь, который показал мастер-класс по танцам в стиле Майкла Джексона. А весёлый гармонист, который исполнял народные шлягеры на баяне создавал неповторимую атмосферу.

Все инициативные гости получали подарки от «Правды», а на обратном пути члены профсоюза уже обсуждали следующие мероприятия.

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