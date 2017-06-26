Жителям Белгорода бесплатно раздали мороженое в парке Победы

18:03

26 июня прошла профилактическая акция «Мы против наркотиков», приуроченная к Международному дню борьбы с наркоманией, наркобизнесом и алкоголизмом.

На сегодняшний день проблема наркомании является одной из наиболее острых. Во всех регионах России ведётся работа по предотвращению попадания наркотических средств на территорию страны. Белгородская область не стала исключением: в общественных местах, таких, как аэропорт, вокзал, таможенные посты наиболее активно контролируют перевозку грузов, работают инспекционно-досмотровые комплексы. Так, например, благодаря Белгородской таможне за последнее время было изъято около 5 кг наркотических веществ.

Акция «Мы против наркотиков» была направлена на пропаганду здорового образа жизни. Вступительное слово предоставили ключевым в данной теме людям: сотруднику областного наркологического диспансера Ольге Новиковой Вячеславовне, депутату Белгородского городского совета по единому избирательному округу Данькову Сергею Олеговичу. С агитационной речью, призывающей к здоровому образу жизни, выступил сотрудник управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Белгородской области. Мастер спорта по боксу Никита Воронов в своей речи призвал каждого горожанина сделать выбор в пользу спорта и вести активный образ жизни.

Участники придумывали слоганы о здоровом образе жизни, за что все получили мороженое. Музыкальное сопровождение праздника обеспечили кавер-группа «Рвана Бояна» и рок-группа «Скандал».

Завершилось мероприятие торжественным запуском в небо воздушных шаров.

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