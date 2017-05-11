Жительница Белгорода лишилась планшета, пока разнимала дерущихся посетителей бара

11:33

Ситуацией воспользовалась другая горожанка, которая вместе со своей компанией также отдыхала в заведении.

29-летняя белгородка обратилась в полицию с сообщением о краже планшета. Женщина рассказала, что гаджет пропал во время отдыха в одном из баров города. В этот вечер между посетителями заведения завязалась драка. Пострадавшая вместе со своими приятелями кинулась разнимать конфликтующие стороны. Вернувшись к своему столику, она обнаружила, что планшет пропал.

По подозрению в совершении преступления правоохранители задержали ранее не судимую 42-летнюю жительницу Белгорода. Женщина пояснила, что также отдыхала с приятелями в этом баре. Увидев оставленный без присмотра планшет, она забрала его и поспешила домой. Похищенный гаджет злоумышленница подарила знакомому. Сотрудники полиции изъяли украденный планшет.

По факту кражи возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ. Задержанной грозит до двух лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.