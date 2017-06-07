В Белгороде:

Жители региона смогут лично задать свои вопросы начальнику Белгородской таможни

09:50
07 Июня 2017
247
0

27 июня Анатолий Ушаков проведёт приём граждан в Белгороде.

Глава регионального ведомства ответит на вопросы, входящие в компетенцию Белгородской таможни, а также касающиеся деятельности федеральных органов исполнительной власти.

Предварительная запись и оформление письменного обращения проводятся по телефону (4722) 30-62-04 в отделе документационного обеспечения Белгородской таможни или (4722) 35-37-31, 32-82-92 – в приёмной президента Российской Федерации в Белгородской области, где начальник Белгородской таможни и встретится с гражданами, рассказали в пресс-службе ведомства.

Начало приёма – в 10:00.


Читайте нас в Telegram
Возврат к ленте новостей
Чтобы оставить комментарий вам нужно авторизоваться

По теме:


Найдена опечатка в статье

 



Популярное:

17533
Пассажирский самолёт из Самары «рухнул» на крышу дома в Белгородском районе
12738
Диких уток на Везёлке в Белгороде переселят на остров
9879
В кефире из Белгородской области нашли крахмал и кишечную палочку
8595
Часть «Лесной сказки» продают в Белгородской области
6546
В Белгороде прошёл первый фестиваль уличной еды
Бел.Ру Онлайн
Rambler's Top100 Service Яндекс цитирования Яндекс.Метрика