Жители региона смогут лично задать свои вопросы начальнику Белгородской таможни

09:50

27 июня Анатолий Ушаков проведёт приём граждан в Белгороде.

Глава регионального ведомства ответит на вопросы, входящие в компетенцию Белгородской таможни, а также касающиеся деятельности федеральных органов исполнительной власти.

Предварительная запись и оформление письменного обращения проводятся по телефону (4722) 30-62-04 в отделе документационного обеспечения Белгородской таможни или (4722) 35-37-31, 32-82-92 – в приёмной президента Российской Федерации в Белгородской области, где начальник Белгородской таможни и встретится с гражданами, рассказали в пресс-службе ведомства.

Начало приёма – в 10:00.