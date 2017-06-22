Жители дома на Бульваре Юности в Белгороде опасаются за собственную безопасность

15:51

Одна из жительниц разместила в Фейсбуке пост с фотографиями, наглядно подтверждающими наличие огромных трещин в стенах дома.

Как выяснилось, эта история тянется уже давно. Многоквартирный панельный 10-этажный жилой дом по адресу Бульвар Юности, 39 был сдан в 2008 году застройщиком ОАО «Домостроительная компания» («ДСК»), генеральный директор – Максим Егоров. Управляющая компания, которая регулирует все вопросы по вышеуказанному адресу, – ООО «Градъ Сервис».

«Ему (имеется ввиду дому – Прим. ред.) меньше 10 лет, но спустя два года с момента сдачи уже были выявлены скрытые дефекты, которые со временем приведут к естественному разрушению конструкции (дома), а платить за брак почему-то вынуждены сами жильцы», – написано на странице сообщества.





















За время условной борьбы за благосостояние своего дома жители бульвара Юности, 39 создали страницу в Фейсбуке, где обсуждают все острые темы; сформировали Совет МКД (Совет многоквартирного дома) и выбрали руководителя. И в марте текущего года делегация совета дома со своими проблемами, которые, по их словам, невозможно решить на региональном уровне, доехала до Минстроя России.













Чего уже добились активисты? Во-первых, выиграно дело в Арбитражном апелляционном суде против управляющей компании по возмещению незаконных сборов за уборку территории, не принадлежащей собственникам. Вот некоторые выдержки из судебного решения (документ):

«…Управляющая организация выставляет собственникам плату за не входящий в состав общего имущества земельный участок, Управлением правомерно было выдано предписание. Перерасчёт денежных средств означает вернуть стороне договора излишне уплаченные денежные средства за услуги, которые не должны выставляться собственникам помещений».

«…ООО «Градъ Сервис» начисляло гражданам, проживающим в многоквартирном доме, плату за уборку и санитарную очистку земельного участка, не относящегося к общему имуществу многоквартирного дома и не принадлежащего ему на праве общей долевой собственности. По результатам проведённой проверки обществу Управлением выдано предписание от 04.03.2016 № 471, в котором на ООО «Градъ Сервис» возложена обязанность произвести перерасчёт за услугу «Обслуживание придомовой территории» с 01.04.2013 д. № 39 по бульвару Юности г. Белгорода».

Во-вторых, учитывая состояние стеновых конструкций, а также тот факт, что ни о каком капитальном ремонте речи пока идти не может, жильцы приняли решение собирать деньги на благо своего дома самостоятельно.

Подтверждением этому – информационное сообщение собственникам помещения в многоквартирном доме по адресу бульвар Юности, 39, подписанное исполнительным директором Фонда содействия реформированию ЖКХ Белгородской области Леонидом Белоковаленко.

Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области рассмотрен протокол о формировании фонда капитального ремонта на спецсчёте регионального оператора. Решение о прекращении формирования фонда капитального ремонта на счёте регионального оператора и формировании фонда капитального ремонта на специальном счёте по вашему адресу возникает с 16.07.2017 года. На основании изложенного выбранный вами способ формирования фонда капитального ремонта и открытие спецсчёта, владельцем которого является региональный оператор (согласно протоколу от 15 июля 2015 года), будет реализовано не позднее 21.07.2017 года. Списания денежных средств, предусмотренных ст. 174 ЖК РФ, будут возможны по решению общего собрания собственников после 21.07.2017 года. Исх. № Ф01-436 от 14.06.2017 г.

Корреспондент ИА «Бел.Ру» обратился к независимому эксперту – директору холдинга «ЭкспертПроектСтрой» Павлу Сапожникову с просьбой прокомментировать ситуацию, как правильно поступить жильцам, какие действия необходимо предпринять обязательно.

Страшный внешний вид помещений при производстве ремонтных работ – это нормально! Облезлые стены, отваливающая стяжка, высыпающиеся швы и т. д. Кстати, трещины в конструкциях – это тоже допустимо: наши нормы предполагают работу железобетонных и каменных конструкций с учётом образования трещин, но – до определённых величин! Запугивание собственника по принципу: «Смотри, хозяин! Да тут всё совсем развалилось (или «До меня делали некачественно, надо переделать»)! В смете этого не было. Надо бы добавить! (А не добавишь, буду пугать тебя ещё сильнее!)», – к сожалению, тоже практика стандартная. В случае если у собственника возникают сомнения о возможности безопасной эксплуатации объекта капитального строительства, необходимо выполнить обследование технического состояния строительных конструкций. Работы подобного вида на договорной основе осуществляют организации, имеющие допуск СРО. Кстати, в рамках данных работ может быть сделано предположение о причинах ограниченно работоспособного состояния конструкций. Их может быть четыре: некачественный проект, брак при строительстве, неправильные условия эксплуатации, естественный износ. Обязательная оценка объекта капительного строительства требованиям безопасности на стадии эксплуатации осуществляется в рамках эксплуатационного и государственного контроля (ФЗ 384 с. 40 п. 1). Уполномоченным органом на осуществление государственного контроля на уровне субъекта РФ на территории Белгородской области является Жилищная инспекция. Павел Сапожников

директор ООО «ЭкспертПроектСтрой», к.т.н., доцент кафедры строительства и городского хозяйства БГТУ им. В. Г. Шухова



Смогут ли жители добиться какой-либо справедливости и, вообще, кто прав, кто виноват в этой ситуации, покажет время. А пока редакция ИА «Бел.Ру» будет следить за развитием событий.