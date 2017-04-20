В Белгороде:

Жители Белгородской области могут принести животным игрушки и подарки

10:06
20 Апреля 2017
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Белгородский зоопарк 29 и 30 апреля проводит акцию «День добрых дел».

день добрых дел

Напомним, первое такое мероприятие с призывом «Подари животным праздник!» прошло в октябре прошлого года. Тогда животным принесли 25 кг разных предметов, которые затем сотрудники зоопарка раздавали своим подопечным в течение нескольких месяцев.

Сейчас возникла потребность в пополнении запасов. 29 и 30 апреля любой желающий может принести животным необходимые им предметы и игрушки, полный перечень которых представлен на сайте зоопарка.

В свою очередь для гостей будут организованы показательные кормления питомцев и вручение принесённых подарков.

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