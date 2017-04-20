Жители Белгородской области могут принести животным игрушки и подарки

10:06

Белгородский зоопарк 29 и 30 апреля проводит акцию «День добрых дел».





Напомним, первое такое мероприятие с призывом «Подари животным праздник!» прошло в октябре прошлого года. Тогда животным принесли 25 кг разных предметов, которые затем сотрудники зоопарка раздавали своим подопечным в течение нескольких месяцев.

Сейчас возникла потребность в пополнении запасов. 29 и 30 апреля любой желающий может принести животным необходимые им предметы и игрушки, полный перечень которых представлен на сайте зоопарка.

В свою очередь для гостей будут организованы показательные кормления питомцев и вручение принесённых подарков.