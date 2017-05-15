В Белгороде:

Жителей Белгорода просят помочь в организации выставки о польской культуре

13:54
15 Мая 2017
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Экспозиция будет представлена на Дне города Ополе 25 июня в рамках Фестиваля городов-побратимов областного центра.

Управление общественных отношений администрации города как организатор акции приглашает к сотрудничеству горожан и предлагает им предоставить экспонаты для выставки, посвящённой польской культуре.

Белгородцы могут поделиться магнитами, куклами, книгами, костюмами и любыми другими вещами, которые могут рассказать о давней дружбе и сотрудничестве с польским городом.

Экспонаты принимаются по описи. Их сохранность и возврат гарантированы, отметили в пресс-службе администрации города.

По вопросам сотрудничества следует обратиться по телефону: 32-13-03 (Юлия Александрова).


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