В Белгороде:

Жителей Белгорода приглашают стать участниками героико-патриотической акции «Георгиевская ленточка»

17:22
17 Апреля 2017
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Мероприятие, приуроченное к 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., состоится в музее-диораме «Курская битва. Белгородское направление» 21 апреля.

Акция «Георгиевская ленточка» проводится с 2005 года и с каждым годом становится всё более масштабной. В этом году помимо всех регионов России к ней присоединятся русские диаспоры в Аргентине, Великобритании, Греции, Исландии, Китае, Мексике, США, Турции и ЮАР.

Чёрно-оранжевая георгиевская лента является символом памяти, уважения и благодарности поколению победителей и символом Дня Победы нашего народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Участниками акции станут ветераны Великой Отечественной войны, школьники, студенты, юнармейцы школы № 7, сотрудники УФСИН России по Белгородской области и жители микрорайонов.

В завершении мероприятия участников ждут выступления солистов Дома офицеров, рассказали в музее-диораме.

Начало акции – в 15:00.

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