Жителей Белгорода приглашают на «Парад профессий» 22 апреля

18:00

Ежегодное мероприятие соберёт на Соборной площади более 30 учебных заведений и свыше 30 предприятий региона.

«Парад профессий» является ежегодным мероприятием и представляет собой выставку-ярмарку достижений учебно-производственной и творческой деятельности профессиональных образовательных организаций области.

Участниками ярмарки этого года станут 33 техникума и колледжа, Белгородский государственный институт искусств и культуры и Белгородская государственная универсальная научная библиотека, а также более 30 предприятий (якорные работодатели и партнёры). В качестве гостей на мероприятие приглашены 3 тыс. школьников.

Ярмарка включает в себя профориентационную работу, помощь в профессиональном самоопределении детей и молодёжи и знакомство ребят с вакансиями на рынке труда.

Мероприятие откроется парадом профессиональных образовательных организаций области. На ярмарке будут работать торговые ряды и палатки, запланированы мероприятия профессиональной направленности для школьников и мастер-классы по рабочим профессиям.

Итогом выставки станет определение победителей в номинациях «Лучший товар учебно-производственной деятельности «Золотые руки», «Лучший мастер-класс», «Лучший видеоролик по профессиональной ориентации «В поисках своего призвания», рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Белгородской области.