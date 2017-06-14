Житель ДНР осуждён в Белгороде за 13 автокраж

18:06

21-летний молодой человек в октябре 2016 года пересёк Государственную границу РФ без действительных документов.

С ноября по декабрь прошлого года житель Донецкой области на территории Харьковской горы в Белгороде совершал кражи из автомобилей. Убедившись в отсутствии возможных свидетелей, молодой человек молотком разбивал стёкла дверей припаркованных на улице машин и забирал из салонов видеорегистраторы, радары-детекторы и навигаторы. После этого он скрывался с мест преступлений и распоряжался похищенным имуществом по своему усмотрению.

Всего злоумышленник совершил 13 краж, причинив ущерб на 85 тыс. рублей.

Суд признал молодого человека виновным по ч. 1 ст. 322 УК РФ «Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации без действительных документов на право въезда в РФ», а также в девяти эпизодах по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража, то есть тайное хищение чужого имущества» и в четырёх эпизодах по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершённая с причинением значительного ущерба гражданину».

Он приговорён к трём годам колонии-поселения и штрафу в 20 тыс. рублей в доход государства. Суд также удовлетворил иски пострадавших, взыскав с жителя Донецкой области стоимость похищенного имущества и повреждения автомобилей на сумму свыше 146 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда Белгорода.