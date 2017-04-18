Житель Белгорода выиграл в лотерею 12 миллионов рублей

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14 апреля он стал 25-м, юбилейным миллионером лотереи «Гослото «5 из 36».

Удачным для белгородца стал 6485-й тираж, который принёс ему выигрыш в 11 752 080 рублей.

Как сообщает «Гослото», победитель сделал развёрнутую ставку стоимостью 480 рублей. Счастливой оказалась числовая комбинация: 18, 5, 3, 31, 33.

Самой крупной лотерейной победой Белгородской области пока остаётся суперприз в размере 13 566 960 рублей, который выиграл житель региона в 5190-м тираже «Гослото «5 из 36» в августе прошлого года.

Всего в 2016 и 2017 годах белгородцы 15 раз становились обладателями крупных выигрышей в категории «От 500 000 рублей и выше».