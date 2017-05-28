Жить и работать в России: в Белгороде завершился фестиваль «Русь заповедная»

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Четырёхдневный марафон для 10 студенческих команд 27 мая завершился городским праздником и фейерверком.

В субботу вечером участники и гости фестиваля собрались на площади у ДК «Технолог», чтобы увидеть выступления вокальных и танцевальных коллективов Белгорода, клубов исторических реконструкций, поучаствовать в народных забавах. Популярностью пользовались перетягивание каната, игра «Башня» от клуба «Белая крепость», бои в доспехах. Сразу в нескольких местах площадки водили хороводы, играли в мяч. Очередь выстроилась у фотобудки.

«Фишкой» вечера стал большой узорный хоровод, участие в котором принял не один десяток человек. Разноцветные ленты и российский триколор образовывали собой различные фигуры, в том числе эмблему фестиваля. Обидно, что разбился снимавший всё это зрелище сверху квадрокоптер, зацепившийся за провод.

За время фестиваля студенческие команды из Белгорода, Липецка, Курска, Рязани, Орла, Пензы, Москвы и Луганска подготовили проекты на тему «Жить и работать в России». Компетентное жюри выбрало лучшие – в тройку призёров вошли три вуза Белгорода: команда «Русичи» (БГТУ им. В.Г. Шухова), «Удальцы» (БелГУ) и «СердцемМолод» (БелГАУ им. В.Я. Горина).

Победителей наградили, а завершился вечер праздничным фейерверком.

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