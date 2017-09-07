Жилищный комплекс «Новая жизнь» в Белгороде подключают к электросетям

12:31

Филиал ПАО МРСК Центра» – «Белгородэнерго» принимает участие в областном проекте по обеспечению квартирами молодых специалистов и их семей «Новая жизнь».

По договору технологического присоединения энергетики выполнят электроснабжение первой очереди микрорайона, возводящегося в юго-западной части областного центра. Заселить первых жильцов планируется уже в следующем году.

Максимальная мощность первой очереди жилищного комплекса составит 1,4 МВт. Для подключения домов к электросетям филиал построит в общей сложности свыше 17 км кабельных линий электропередачи 10-0,4 кВ, установит две новых БКТП 10/0,4 кВ суммарной мощностью 3260 кВА и распределительный пункт 10 кВ, оборудованный современными средствами диспетчерского и технологического управления.

Монтаж схемы электроснабжения будет выполнен с применением новейшего российского оборудования и материалов. Для обеспечения требуемого уровня надёжности планируется секционировать все звенья системы распределения мощности, чтобы внеплановое отключение электроэнергии на одном из участков не повлияло на электроснабжение комплекса в целом.

Проект «Новая жизнь» реализуется по инициативе и при поддержке регионального правительства и предполагает строительство малогабаритных квартир с возможностью приобретения жилья в рассрочку. На первом этапе будет введено в эксплуатацию девять домов.

В этом году Белгородэнерго уже подключило к электросетям свыше 30 многоэтажных жилых домов, часть из которых построены по программам строительства жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и переселения граждан из аварийного фонда. Наиболее крупными объектами в жилищной сфере стали комплекс «Париж» присоединённой мощностью 1,3 МВт и девятиэтажный жилой дом «Империал» мощностью 0,88 кВт.