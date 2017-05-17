«Женщина-рецидивист» продала алкоголь несовершеннолетней и получила на сдачу уголовное дело

13:27

Факт повторной продаж алкоголя подростку, не достигшему совершеннолетия, выявили сотрудники отдела полиции №3 УМВД России по Белгороду.

По версии следствия, продавец одного из магазинов 1956 года рождения во время продажи алкоголя не попросила у покупателя документы, в результате чего напиток с градусами оказался в руках подростка.

Было установлено, что женщина ранее привлекалась к административной ответственности за совершение аналогичного правонарушения. Тогда она оплатила штраф в размере 3000 рублей.

Теперь в отношении женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 151.1 УК РФ «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции», сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.