В Белгороде:

«Женщина-рецидивист» продала алкоголь несовершеннолетней и получила на сдачу уголовное дело

13:27
17 Мая 2017
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Факт повторной продаж алкоголя подростку, не достигшему совершеннолетия, выявили сотрудники отдела полиции №3 УМВД России по Белгороду.

По версии следствия, продавец одного из магазинов 1956 года рождения во время продажи алкоголя не попросила у покупателя документы, в результате чего напиток с градусами оказался в руках подростка.

Было установлено, что женщина ранее привлекалась к административной ответственности за совершение аналогичного правонарушения. Тогда она оплатила штраф в размере 3000 рублей.

Теперь в отношении женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 151.1 УК РФ «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции», сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.


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