В Белгороде:

Женщина украла в магазине три бутылки водки и пять кусков сыра, после чего избила директора

15:20
13 Июня 2017
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48-летняя жительница Белгорода с похищенными товарами уже прошла кассы супермаркета, но на выходе её задержала директор торговой точки.

Инцидент произошёл в январе этого года. 48-летняя белгородка в магазине «Магнит» спрятала в пакет три бутылки водки на сумму 685,47 рублей и пять кусков сыра общей стоимостью 584,87 рублей. За товар она не заплатила и прошла мимо касс, но на выходе из магазина её остановила директор торговой точки. Она попросила женщину предъявить кассовый чек. Когда злоумышленница поняла, что её поступок стал известен, она ударила директора рукой по щеке и побежала, но её задержали сотрудники супермаркета.

На неё завели уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 161 УК РФ «Покушение на грабёж, то есть открытое хищение чужого имущества, совершённое с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья».

По информации пресс-службы Октябрьского районного суда Белгорода, белгородка свою вину признала. Суд приговорил её к исправительным работам на один год и шесть месяцев с удержанием 10 % из зарплаты в доход государства

Приговор в законную силу ещё не вступил.


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