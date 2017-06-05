Желающих сдать нормы ГТО жителей Белгорода ждут в Центральном парке культуры и отдыха

17:25

12 июня, в День России, с 14:00 до 16:00 в областном центре пройдёт Фестиваль летнего спортивного сезона по выполнению норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».





Проверить свои силы смогут все активные и неравнодушные к спорту и физической культуре. В программе запланированы прыжок в длину с места, наклон вперёд из положения стоя с прямыми ногами, сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу, поднимание туловища из положения лёжа на спине и рывок гири 16 кг (мужчины).

Спортивное мероприятие организовано управлением по физической культуре и спорту администрации Белгорода совместно с «Муниципальным Центром организационно-методического обеспечения ГТО».

Заявку на участие необходимо отправить до 12 июня включительно в Центр тестирования ГТО Белгорода по электронному адресу gtobel@mail.ru. Условия участия и форму заявки можно найти здесь.

В рамках фестиваля с 11:00 до 12:00 белгородские спортсмены (мастера спорта) проведут мастер-классы, а с 12:00 до 13:00 состоится открытая тренировка по финской ходьбе.

С 13:00 до 14:00 запланирована церемония вручения знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», рассказали в пресс-службе администрации города.