Жара, грозы и штормовой ветер ожидаются в Белгороде

15:56

Завтра, 26 июня, в областной центр придут грозы, град и сильный ветер.

Температура воздуха ночью составит 15-20° тепла, а днём столбик термометра поднимется до 24-29° тепла.

По информации Центрально-Черноземного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью ожидается юго-западный ветер 6-11 м/с, местами с порывами до 17 м/с. Днём направление ветра изменится, он будут западным и северо-западным со скоростью 7-12 м/с. Во время грозы его порывы будут достигать 18 м/с.