Здание «Пассажа» в центре Белгорода зачистят от нелегальной рекламы

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В прошлом году от такой рекламы освободили старый «Дом быта», на котором в итоге демонтировали порядка 70 вывесок несанкционированной наружной рекламы.

Сейчас старое здание «Дома быта», которое находится на улице Преображенской, практически не узнать. Обклеенное со всех сторон рекламными баннерами, по мнению белгородских градостроителей, оно абсолютно не вписывалось в архитектурный контекст города.

Объект расположен на одной из центральных улиц города, поэтому работа по индикации несанкционированной рекламы началась именно с него. Весь фасад, каждая ступенька были обклеены объявлениями. На сегодняшний день мы всё это убрали. Галина Моисеева

начальник отдела административного контроля Комитета по управлению Западным округом

Помимо косметического ремонта здания был выполнен паспорт фасада, согласно которому вся реклама теперь располагается на отдельных баннерах – аналогично тому, как в торговых центрах магазины расписаны по этажам.

С руководителем была проведена работа, но главное в этом деле – понимание собственников. Работа началась ещё зимой в прошлом году и за три-четыре месяца мы в целом справились. Всего на этом объекте было демонтировано порядка 70 вывесок. Оштрафованы были все – в соответствии со статьёй 3.3, сумма штрафа – 2000 рублей. Тяжело было ещё и потому, что на объекте несколько собственников. Галина Моисеева

Даже сейчас, когда здание уже «зачищено» от несанкционированной рекламы, возникают проблемы со злостными расклейщиками объявлений.

Следующим объектом станет «Пассаж» на Народном бульваре. Об этом журналистам сообщили во время очередного мероприятия в рамках городской «МедиаСреды».

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