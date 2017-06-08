В Белгороде:

Здание «Пассажа» в центре Белгорода зачистят от нелегальной рекламы

15:34
08 Июня 2017
0

В прошлом году от такой рекламы освободили старый «Дом быта», на котором в итоге демонтировали порядка 70 вывесок несанкционированной наружной рекламы.

Сейчас старое здание «Дома быта», которое находится на улице Преображенской, практически не узнать. Обклеенное со всех сторон рекламными баннерами, по мнению белгородских градостроителей, оно абсолютно не вписывалось в архитектурный контекст города.

Объект расположен на одной из центральных улиц города, поэтому работа по индикации несанкционированной рекламы началась именно с него. Весь фасад, каждая ступенька были обклеены объявлениями. На сегодняшний день мы всё это убрали.

Галина Моисеева
начальник отдела административного контроля Комитета по управлению Западным округом

Помимо косметического ремонта здания был выполнен паспорт фасада, согласно которому вся реклама теперь располагается на отдельных баннерах – аналогично тому, как в торговых центрах магазины расписаны по этажам.

С руководителем была проведена работа, но главное в этом деле – понимание собственников. Работа началась ещё зимой в прошлом году и за три-четыре месяца мы в целом справились. Всего на этом объекте было демонтировано порядка 70 вывесок. Оштрафованы были все – в соответствии со статьёй 3.3, сумма штрафа – 2000 рублей. Тяжело было ещё и потому, что на объекте несколько собственников.

Галина Моисеева

Даже сейчас, когда здание уже «зачищено» от несанкционированной рекламы, возникают проблемы со злостными расклейщиками объявлений.

Следующим объектом станет «Пассаж» на Народном бульваре. Об этом журналистам сообщили во время очередного мероприятия в рамках городской «МедиаСреды».

Фото автора


Читайте нас в Telegram
Возврат к ленте новостей
Чтобы оставить комментарий вам нужно авторизоваться

По теме:


Найдена опечатка в статье

 



Популярное:

13020
Диких уток на Везёлке в Белгороде переселят на остров
10657
В кефире из Белгородской области нашли крахмал и кишечную палочку
8961
Часть «Лесной сказки» продают в Белгородской области
6711
Первый рейс «Аэрофлота» в Белгород встретили водяной аркой
6697
В Белгороде прошёл первый фестиваль уличной еды
Rambler's Top100 Service Яндекс цитирования Яндекс.Метрика