Заводу «Цитробел» в Белгороде запретили на 90 суток заниматься производством лимонной кислоты

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Такое решение принял 19 апреля Октябрьский районный суд, признав предприятие виновным в совершении административного правонарушения.

В апреле 2017 года после коллективного обращения жителей многих улиц Белгорода, сообщавших о неприятных запахах, управление Росприродопользования по Белгородской области провело внеплановую проверку в отношении юридического лица ООО «Цитробел».

В результате ведомство установило, что при производстве лимонной кислоты образующийся отход III класса опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду – фильтрат цитрата кальция без обеззараживания сбрасывается на территорию предприятия и открытый земельный участок, расположенный в Западном округе Белгорода (поля фильтрации АО БЗЛК «Цитробел»). При этом последний не входит в число объектов государственного реестра размещения отходов. Таким образом, предприятие нарушило п. п. 6, 7 ст. 12 Федерального закона № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» и ч. 2 ст. 51 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

Помимо этого выявлено, что в нарушение ч. 1 ст. 14 Федерального закона № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» ООО «Цитробел» не определило класс опасности для отходов производства лимонной кислоты.

В результате предприятие признано виновным по ст. 8.2 КоАП РФ – несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при сборе, накоплении, использовании, обезвреживании, транспортировании, размещении и ином обращении с отходами производства. Заводу назначено наказание в виде административного приостановления деятельности на 90 суток. В этот период предприятию запрещено производить лимонную кислоту, в результате которой образуется отход производства – фильтрат цитрата кальция.

Для прекращения его сброса суд постановил обеспечить полное прекращение работы химического цеха ООО «Цитробел». Для этого будут опломбированы входы в помещение, остановлены работы системы трубопровода и насосов, которые обеспечивают подачу фильтрата цитрата кальция и установлены в здании насосной перекачивающей станции, прекращена работа насосного оборудовании и опломбированы входы в данное помещение, перекрыт и опломбирован напорный трубопровод на поля фильтрации.

Постановление не вступило в законную силу, сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда Белгорода.