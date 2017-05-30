В Белгороде:

Заснул, проснулся – машина разбита: в Белгороде ищут виновника ночного массового ДТП

16:14
30 Мая 2017
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Ночью с 28 мая на 29 мая в районе остановки «5 Августа» было зарегистрирована авария с участием четырёх иномарок. Они были припаркованы во дворе.

В числе разбитых машин «Рено Сандеро», «Тойота Приус», «Форд Эксплорер» и «Шевроле Орландо».

Сейчас правоохранители проверяют обстоятельства происшествия и разыскивают  водителя, виновного в ДТП. Полицейские ищут свидетелей аварии. Обратиться очевидец может по номеру дежурной части (4722) 31-22-02 или по телефону 02, сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Фото группы «Авто Белгород» в социальной сети «ВКонтакте»


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