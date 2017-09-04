В Белгороде:

Заседания судов в Белгороде можно смотреть в формате HD

11:32
04 Сентября 2017
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В Судебном департаменте при Верховном суде РФ создали технологию потоковой интернет-трансляции судебных заседаний.

Трансляции будут вестись в режиме реального времени в формате высокой чёткости, их можно будет смотреть на стационарных компьютерах и мобильных устройствах и архивировать, сообщает ТАСС.

Сейчас технология тестируется в нескольких судах, в том числе в двух белгородских: Белгородский областной и Октябрьский районный суды с 2015 года транслируют заседания на своих официальных сайтах.

Изменения в законодательстве, регулирующие трансляции судов по уголовным, гражданским, арбитражным делам и делам об административных правонарушениях, вступили в силу в июле и августе этого года.

 


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